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فريق التحرير

5 يونيو 2024

5 أسباب تُسبّب اصفرار الأسنان

مقالات متخصصة
5 أسباب تُسبّب اصفرار الأسنان

  الدكتور أحمد عبدالمقصود سعد – أخصائي طب وزراعة الأسنان وأمراض وتجميل اللثة

يعاني الكثير من الأشخاص اصفرار الأسنان التي تسبب العديد من المواقف المحرجة، باعتبارها من المشكلات الشائعة، وقد تصيب الإنسان بالخجل وتجنبه الابتسامة، ويحدث اصفرار الأسنان نتيجة العديد من العوامل، خصوصا مع تقدم الإنسان في العمر، وقد يكون لاصفرار الأسنان ارتباطٌ بالعوامل الوراثية.

ويكمن السبب الرئيسي لاصفرار الأسنان في تآكل طبقة المينا، وهي المادة الصلبة البيضاء التي تغطي سطح أسنان كل إنسان، ومع تراجع وتآكل طبقة المينا، مع تقدم العمر وعدم الاهتمام بالحفاظ على صحة الأسنان، تلعب الأحماض الموجودة في الأطعمة والمشروبات دورا مهما أيضا في تآكل طبقة المينا، مما يجعل الأسنان تبدو صفراء.

هناك العديد من الأسباب الأخرى وراء اصفرار الأسنان؛ من بينها تناول الكافيين الموجود في الشاي والقهوة، والمشروبات الغازية، والصلصلة (صلصة الصويا)، والشيكولاته بأنواعها، أيضا كثرة تناول الحلويات، حيث إن حلوى الأطفال بأنواعها المختلفة من الأطعمة التي قد تسبب اصفرار الأسنان.

بالإضافة إلى تناول بعض الخضراوات والفواكه، من بينها العنب والتوت والكرز والبنجر والرمان، والتي قد تصيب الإنسان باصفرار الأسنان، كونها تحتوي على الكروموجينات التي تلتصق بطبقة مينا الأسنان.

ويبقى إهمال نظافة الأسنان، أحد أبرز أسباب اصفرار الأسنان، حيث إن عدم كفاية تنظيفها بالفرشاة والخيط، قد يمنع إزالة المواد المسببة للبقع، ويؤدي إلى تراكم “البلاك” على الأسنان، وهو ما يغيّر لونها.

 

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