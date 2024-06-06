دراسة: الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات تزيد خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

6 يونيو 2024

دراسة: الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات تزيد خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

منوعات
دراسة: الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات تزيد خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن وجود صلة وثيقة بين جودة النظام الغذائي وصحة الدماغ، حيث أظهرت أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والسكريات، قد يؤدي إلى تغيرات في كيمياء الدماغ وبنيته، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

وأظهرت الدراسة التي نُشرت نتائجها بدورية “Nutritional Neuroscience”، أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والسكريات، قد يؤدي إلى تغيرات في كيمياء الدماغ وبنيته، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

وقام الباحثون بمراقبة 30 متطوعًا، ووجدوا أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا رديء الجودة قد حدثت لديهم تغيرات في الناقلات العصبية وحجم المادة الرمادية في الدماغ، مقارنة بأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا يعتمد على حمية البحر الأبيض المتوسط.

وتشمل هذه التغيرات انخفاض حمض “غاما أمينوبوتيريك” (GABA) وهو ناقل عصبي مثبط يساعد على تهدئة الدماغ، وارتفاع مستويات “الغلوتامات” (Glutamate) وهو ناقل عصبي مثير يزيد من تحفيز الدماغ، مما قد يؤدي إلى زيادة التهيج وصعوبة التركيز.

كما لوحظ انخفاض حجم المادة الرمادية في المنطقة الأمامية من الدماغ، المسؤولة عن تنظيم المشاعر والسلوك، لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا رديء الجودة، مما يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

وخلصت الدراسة إلى أن الأنظمة الغذائية غير الصحية تؤدي إلى تغيرات في كيمياء الدماغ وحجم المادة الرمادية، مما قد يفسر العلاقة بين النظام الغذائي السيئ واضطرابات الصحة العقلية.

وتُقدم هذه النتائج دعمًا قويًا لتناول الأنماط الغذائية الصحية، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، والتي قد تساعد في تحسين الصحة العقلية.

وتعتبر هذه النتائج بمثابة خطوة مهمة لفهم العلاقة بين النظام الغذائي والصحة العقلية، وتفتح المجال أمام المزيد من الأبحاث لتطوير تدخلات غذائية فعالة لتحسين الصحة العقلية.

تابعنا: