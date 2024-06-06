دراسة: الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات تزيد خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن وجود صلة وثيقة بين جودة النظام الغذائي وصحة الدماغ، حيث أظهرت أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والسكريات، قد يؤدي إلى تغيرات في كيمياء الدماغ وبنيته، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

وأظهرت الدراسة التي نُشرت نتائجها بدورية “Nutritional Neuroscience”، أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والسكريات، قد يؤدي إلى تغيرات في كيمياء الدماغ وبنيته، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

وقام الباحثون بمراقبة 30 متطوعًا، ووجدوا أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا رديء الجودة قد حدثت لديهم تغيرات في الناقلات العصبية وحجم المادة الرمادية في الدماغ، مقارنة بأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا يعتمد على حمية البحر الأبيض المتوسط.

وتشمل هذه التغيرات انخفاض حمض “غاما أمينوبوتيريك” (GABA) وهو ناقل عصبي مثبط يساعد على تهدئة الدماغ، وارتفاع مستويات “الغلوتامات” (Glutamate) وهو ناقل عصبي مثير يزيد من تحفيز الدماغ، مما قد يؤدي إلى زيادة التهيج وصعوبة التركيز.

كما لوحظ انخفاض حجم المادة الرمادية في المنطقة الأمامية من الدماغ، المسؤولة عن تنظيم المشاعر والسلوك، لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا رديء الجودة، مما يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

وخلصت الدراسة إلى أن الأنظمة الغذائية غير الصحية تؤدي إلى تغيرات في كيمياء الدماغ وحجم المادة الرمادية، مما قد يفسر العلاقة بين النظام الغذائي السيئ واضطرابات الصحة العقلية.

وتُقدم هذه النتائج دعمًا قويًا لتناول الأنماط الغذائية الصحية، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، والتي قد تساعد في تحسين الصحة العقلية.

وتعتبر هذه النتائج بمثابة خطوة مهمة لفهم العلاقة بين النظام الغذائي والصحة العقلية، وتفتح المجال أمام المزيد من الأبحاث لتطوير تدخلات غذائية فعالة لتحسين الصحة العقلية.