رويترز: السعودية على وشك تحديد سعر أسهم “أرامكو” بـ 27.25 ريال للسهم

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

7 يونيو 2024

رويترز: السعودية على وشك تحديد سعر أسهم “أرامكو” بـ 27.25 ريال للسهم

اقتصاد
رويترز: السعودية على وشك تحديد سعر أسهم “أرامكو” بـ 27.25 ريال للسهم

تستعد السعودية لتحديد سعر أسهم شركة “أرامكو السعودية” عند مستوى 27.25 ريال للسهم الواحد، ما يعادل 7.27 دولار، وفقاً لما أفادت وكالة رويترز

تأتي هذه الخطوة تزامناً مع تغطية الطرح بأربعة إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى المتوقع، مما يشير إلى قوة الطلب والاهتمام الكبير من قبل الجهات المستثمرة.

في تقرير منفصل لوكالة بلومبرغ، ألقي الضوء على الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب تجاه الطرح الثانوي لأسهم أرامكو، حيث تنظر الحكومة السعودية في بيع نسبة تصل إلى 0.7% من أسهم الشركة التي تُعد الأكبر عالمياً في تصدير النفط.

ومن المُنتظر أن يتم البدء في تداول هذه الأسهم في السوق المالية الأحد المقبل، بعد استقبال البنوك المشاركة في الصفقة للطلبات حتى الخميس الماضي.

الطرح الملقب بـ”بروجكت بوند”، والذي يأتي إعداده بعد أشهر من التخطيط، يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى جذب مجموعة أكبر وأوسع من المستثمرين، بعد النجاح الذي حققه الطرح العام الأولي للشركة في عام 2019. كما أن هذا الطرح من شأنه تعزيز خطة المملكة الطموحة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني.

صحيفة وول ستريت جورنال أشارت في تقريرها إلى أن المملكة تتجه لجمع مبلغ يزيد عن 11.2 مليار دولار بعد تسعير الطرح الثانوي لأسهم أرامكو عند الحد الأدنى من النطاق السعري المستهدف.

تابعنا: