رويترز: السعودية على وشك تحديد سعر أسهم “أرامكو” بـ 27.25 ريال للسهم

تستعد السعودية لتحديد سعر أسهم شركة “أرامكو السعودية” عند مستوى 27.25 ريال للسهم الواحد، ما يعادل 7.27 دولار، وفقاً لما أفادت وكالة رويترز

تأتي هذه الخطوة تزامناً مع تغطية الطرح بأربعة إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى المتوقع، مما يشير إلى قوة الطلب والاهتمام الكبير من قبل الجهات المستثمرة.

في تقرير منفصل لوكالة بلومبرغ، ألقي الضوء على الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب تجاه الطرح الثانوي لأسهم أرامكو، حيث تنظر الحكومة السعودية في بيع نسبة تصل إلى 0.7% من أسهم الشركة التي تُعد الأكبر عالمياً في تصدير النفط.

ومن المُنتظر أن يتم البدء في تداول هذه الأسهم في السوق المالية الأحد المقبل، بعد استقبال البنوك المشاركة في الصفقة للطلبات حتى الخميس الماضي.

الطرح الملقب بـ”بروجكت بوند”، والذي يأتي إعداده بعد أشهر من التخطيط، يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى جذب مجموعة أكبر وأوسع من المستثمرين، بعد النجاح الذي حققه الطرح العام الأولي للشركة في عام 2019. كما أن هذا الطرح من شأنه تعزيز خطة المملكة الطموحة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني.

صحيفة وول ستريت جورنال أشارت في تقريرها إلى أن المملكة تتجه لجمع مبلغ يزيد عن 11.2 مليار دولار بعد تسعير الطرح الثانوي لأسهم أرامكو عند الحد الأدنى من النطاق السعري المستهدف.