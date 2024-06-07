نادي الفتح يوجه الشكر لثلاثي الفريق

وجه نادي الفتح، الشكر لثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، علي الزبيدي، وتوفيق بوحيمد، ومحمد السعيد.

وأوضح نادي الفتح عبر موقعه الرسمي بأن إدارة نادي الفتح توجهت بخالص الشكر والتقدير لتوفيق بوحيمد، ومحمد السعيّد، وعلي الزبيدي بعد نهاية عقودهم على جهودهم المميزة خلال المواسم الكروية الماضية و تمثيلهم الفريق الفتحاوي الأول لكرة القدم.

وأشار النادي بأنه يتمنى للثلاثي مستقبلًا مشرقًا ومليئًا بالنجاحات في مسيرتهم الكروية.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح معسكرًا إعدادي للموسم الجديد في سلوفينيا، وذلك خلال الشهر القادم.

جدير بالذكر أن الفتح أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وهو يحتل المركز السابع، ولديه 48 نقطة في رصيده.