شبكة اتصالات جديدة في “أرامكو الرقمية”

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن تأهل شركة الحلول الرقمية المتكاملة العالمية “أرامكو الرقمية” للحصول على ترخيص ترددات شبكة الاتصالات المتخصصة في النطاق الترددي 450 ميجاهرتز، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية للترخيص.

ويهدف الترخيص إلى إنشاء شبكة اتصالات لخدمة القطاع الصناعي وقطاع الأعمال بشكل مستقل عن شبكات الاتصالات المتنقلة، وتعمل على أحدث التقنيات اللاسلكية العالمية لتلبي الاحتياجات المتخصصة لمختلف القطاعات.

“الوئام” تستعرض في الإنفوجراف التالي أبرز المعلومات عن شبكة الاتصالات الجديدة في “أرامكو الرقمية”.