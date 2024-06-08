رد فعل تشافي على تصريحات لابورتا

كشفت بعض التقارير الصحفية عن رد فعل الإسباني تشافي على تصريحات خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

وكان برشلونة قد فسخ تعاقده مع تشافي، عقب انتهاء الموسم المنقضي، الذي خاض الفريق آخر مباراة فيه أمام إشبيلية.

وأكد لابورتا أن السبب وراء إقالة تشافي يعود إلى التصريحات التي أدلى بها تجاه الوضع المالي للبارسا، والتشكيك في قدرتهم على منافسة باقي الفرق الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد، في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن تشافي لا ينوي الإدلاء بأي تصريحات ردًا على لابورتا، وسيلتزم الصمت لفترة طويلة، رغم أن تصريحات رئيس النادي الكتالوني لم تعجبه.

وأضافت أن تشافي سافر إلى جزيرة إيبيزا الإيطالية، للاحتفال بالذكرى 25 لفوز منتخب إسبانيا بكأس العالم تحت 20 عامًا في نيجيريا.