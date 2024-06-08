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8 يونيو 2024

رد فعل تشافي على تصريحات لابورتا

رياضة
رد فعل تشافي على تصريحات لابورتا

كشفت بعض التقارير الصحفية عن رد فعل الإسباني تشافي على تصريحات خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

 

وكان برشلونة قد فسخ تعاقده مع تشافي، عقب انتهاء الموسم المنقضي، الذي خاض الفريق آخر مباراة فيه أمام إشبيلية.

 

وأكد لابورتا أن السبب وراء إقالة تشافي يعود إلى التصريحات التي أدلى بها تجاه الوضع المالي للبارسا، والتشكيك في قدرتهم على منافسة باقي الفرق الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد، في الموسم المقبل.

 

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن تشافي لا ينوي الإدلاء بأي تصريحات ردًا على لابورتا، وسيلتزم الصمت لفترة طويلة، رغم أن تصريحات رئيس النادي الكتالوني لم تعجبه.

 

وأضافت أن تشافي سافر إلى جزيرة إيبيزا الإيطالية، للاحتفال بالذكرى 25 لفوز منتخب إسبانيا بكأس العالم تحت 20 عامًا في نيجيريا.

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