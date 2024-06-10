“منشآت” تحتفي بتخريج 20 شركة ناشئة من مسرعة جامعة الملك فيصل

احتفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بتخريج 20 شركة ناشئة بعد إتمامها برنامج مسرعة جامعة الملك فيصل في الأحساء.

يأتي ذلك ضمن برنامج مسرعات الأعمال الجامعية الذي يهدف إلى دعم وتطوير المشاريع الناشئة، حيث يعمل البرنامج على دعم الشركات الناشئة من منسوبي الجامعات والخريجين الجدد، مع التركيز على تنمية قدراتها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق لجذب الاستثمارات.

وقد أثمر البرنامج حتى الآن عن دعم 115 شركة واستفادة أكثر من 15 ألف شخص من القطاع التعليمي، حيث حققت الشركات المدعومة مبيعات تجاوزت 900 ألف ريال ووفرت 92 وظيفة جديدة خلال فترة مكوثها بالمسرعة.

المشاريع الناشئة التي تم دعمها تنوعت في مجالات مختلفة كالتجارة الإلكترونية، السياحة، الترفيه، الصناعة، النقل، والتقنية المالية، مما يعكس النهج المتنوع والإستراتيجي الذي تتبعه “منشآت”.

وتهدف “منشآت” من خلال هذه البرامج إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب الجامعي، وتمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة المشاريع الناشئة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 وتذليل العقبات التي قد تحول دون تحقيق هذه المشاريع للنجاح المنشود.