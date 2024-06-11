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فريق التحرير

11 يونيو 2024

ضبط طن خضروات فاسدة في سوق الدمام المركزي

محليات
ضبط طن خضروات فاسدة في سوق الدمام المركزي

في حملة رقابية مشتركة، قامت فرق وزارة التجارة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد البشرية بجولات تفتيشية على أسواق النفع العام.

أسفرت هذه الجولات عن ضبط كميات كبيرة من الخضروات الفاسدة والمنتهية الصلاحية في سوق الدمام المركزي، بلغت 1170 كيلوجرامًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط أكثر من 1250 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الصالحة التي تم التخلي عنها نتيجة لهروب العمالة المخالفة.

كما تم ضبط 5 عمال مخالفين يمارسون البيع في السوق دون تصاريح.

وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة من الخضروات الفاسدة والمواد الغذائية المتروكة، وتم إحالة العمال المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، والتي قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة التجارة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق، وحماية المستهلكين من الغش التجاري والمنتجات الفاسدة.

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