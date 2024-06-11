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فريق التحرير

11 يونيو 2024

بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا.. أوبك تتوقع نموًا قويًا للطلب العالمي على النفط في 2024

اقتصاد
بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا.. أوبك تتوقع نموًا قويًا للطلب العالمي على النفط في 2024

أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري الصادر اليوم الثلاثاء على توقعاتها بنمو قوي للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتتوقع المنظمة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا في عام 2024، وبمقدار 1.85 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

وتأتي هذه التوقعات الإيجابية في ظل استمرار تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا، وزيادة النشاط الصناعي والتجاري في مختلف أنحاء العالم.

وتعتبر هذه التوقعات مؤشرًا إيجابيًا لأسواق النفط العالمية، حيث تشير إلى استمرار الطلب القوي على النفط، مما قد يدعم أسعار النفط في الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تناقش أوبك وحلفاؤها في مجموعة “أوبك+” هذه التوقعات خلال اجتماعهم المقبل، حيث سيقررون الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار أسواق النفط وتلبية الطلب المتزايد.

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