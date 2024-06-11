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فريق التحرير

11 يونيو 2024

“تاسي” يتراجع 78.35 نقطة خلال جلسة اليوم
اقتصاد
“تاسي” يتراجع 78.35 نقطة خلال جلسة اليوم

شهدت مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” خلال جلسة اليوم الثلاثاء، تراجعًا بمقدار 78.35 نقطة بنسبة 0.66%، وأغلق عند مستوى 11775.47 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم الثلاثاء أكثر من 494.3 مليون سهم، بقيمة تداولات وصلت إلى أكثر من 11.4 مليار ريال، عبر تنفيذ 658.5 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

ارتفعت أسهم 143 شركة خلال جلسة اليوم تصدرهم مياهنا وسينومي ريتيل والكيميائية وأليانز إس أف والصناعات الكهربائية، بنسب تراوحت بين 10 إلى 8.06%.

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وانخفضت أسهم 80 شركة، تصدرهم شركات البحري وأكوا باور والأبحاث والإعلام وسليمان الحبيب والعربي بنسب تراوحت بين 3.25 إلى 2.19%.

مؤشر “نمو”

وأنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم الثلاثاء على مكاسب 79.79 نقطة بنسبة 0.30%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند مستوى 26848.15 نقطة.

 

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