عمرها 130 عاما.. الحاجة الجزائرية الأكبر سنا: الله يحمي السعودية وولادها

احتفت الخطوط السعودية، اليوم الثلاثاء، بوصول الحاجة الجزائرية “سارهودا ستيتي” إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

والحاجة سارهودا، البالغة من العمر 130 عامًا، أكبر الحجاج سنًا في موسم الحج الحالي، ممّا جعل وصولها إلى الأراضي المقدسة حدثًا استثنائيًا نال ترحيبا واحتفاء بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وأعربت الحاجة سارهودا عن سعادتها الغامرة بوصولها إلى مكة المكرمة، مُرددة دعوات مباركة للمملكة العربية السعودية وشعبها، قائلة: “الله يحمي السعودية ويحمي أولادها”.

وأثنت الخطوط السعودية على الحاجة سارهودا وعزيمتها القوية، مُقدمة لها باقة عقدا من الورود تعبيرًا عن التقدير والاحترام.

وكان وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة أعلن في وقت سابق عن وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج.