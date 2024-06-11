إنتر ميلان يمدد عقد باريلا بأعلى راتب فى الدورى الإيطالى

أعلن نادى إنتر ميلان اليوم، الثلاثاء، تمديد عقد لاعب الوسط نيكولو باريلا حتى يونيو 2029، ليصبح صاحب أعلى أجر في الدوري الإيطالي.

وكشفت موقع “فوتبول إيطاليا” أن الاتفاق قد تم التوصل إليه بالفعل في يناير لتجديد التعاقد وتم الإعلان عن ذلك رسميًا هذا المساء من خلال بيان على موقع الإنتر، قبل أن يبدأ مشواره في بطولة أمم أوروبا 2024 مع إيطاليا.

أشارت التقارير إلى أنهم أجلوا ذلك لبضعة أيام لأن باريلا أصبح للتو أبًا مرة أخرى لابنه روميو، الطفل الرابع والصبي الأول.

وأوضح التقرير أن باريلا يصبح الأعلى أجراً في الدوري الإيطالي، وفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” فإن قيمة العقد الجديد يصل إلى 6.5 مليون يورو لكل موسم بالإضافة إلى الحوافز لتصل إلى 7 ملايين يورو سنويًا، وهذه زيادة عن عقده السابق، الذي كان يتقاضى راتبًا قدره 5 ملايين يورو في الموسم الواحد.