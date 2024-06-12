استقرار نسبي في أسعار الذهب والأوقية تسجل 2312.69 دولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين تقرير التضخم الأمريكي لشهر مايو الماضي، المقرر إصداره في وقت لاحق اليوم وإعلان سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على نظرة ثاقبة حول موعد انخفاض أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0541 بتوقيت غرينتش، سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 2312.69 دولار للأوقية، بينما وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2329.30 دولار.

اقرأ أيضًا: أسعار النفط ترتفع وخام برنت يسجل 82.04 دولار للبرميل

ويشهد السوق انقسامًا حول ما إذا كان بنك البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام بعد تقرير العمل الأمريكي القوي.

وأثارت بيانات الوظائف الأمريكية القوية والتقارير التي تفيد بتعليق البنك المركزي الصيني شراء الذهب أكبر انخفاض يومي للسبائك منذ نوفمبر 2020، خلال الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 29.37 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 957.95 دولار، وحقق البلاديوم مكاسب بنسبة 0.9% إلى 892.27 دولار.