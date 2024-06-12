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فريق التحرير

12 يونيو 2024

“التاكسي الجوي”.. تجربة السعودية الأبرز في موسم حج 1445

حج 2024
“التاكسي الجوي”.. تجربة السعودية الأبرز في موسم حج 1445

تُعتبر تجربة إطلاق السعودية أول تاكسي جوي ذاتي القيادة لنقل في موسم الحج لهذا العام، الأولى من نوعها في موسم الحج، حيث أشرف وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، صالح بن ناصر الجاسر، الأربعاء، على تدشين تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة.

نقل حُجاج بيت الله الحرام

وتوفر الخدمة الجديدة، نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.

وسيلة حديثة وصديقة للبيئة

وتعد تجربة التاكسي الجوي إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن 32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام، وتدخل في إطار جهود تبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن.

تطبيق أحدث تقنيات النقل

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية المُهندس صالح بن ناصر الجاسر، قد أشار إلى أن تدشين تجربة التاكسي الجوي، يأتي ضمن مبادرة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، في تطبيق أحدث تقنيات النقل المستقبلي، واعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

استدامة قطاع النقل الحديث

وأضاف وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن هذه المبادرة الجديدة من شأنها أن تدعم استدامة قطاع النقل الحديث وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.

توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة

وتابع المُهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن مبادرات ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعمل على توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة، سواء تقنيات التاكسي الجوي او السيارات الكهربائية او القطار الهيدروجيني.

تمكين التنقل الجوي المتقدم

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج، أن هذه المبادرات تعتبر خارطة طريق تمكين التنقل الجوي المتقدم حيث يمتاز استخدام التاكسي الجوي تقليص مدة تنقل الركاب داخل المناطق المكتظة خصوصا للحالات الطارئة، وسهولة نقل البضائع والمستلزمات الطبية، وسرعة إنجاز مهام المراقبة والتفتيش من خلال الطائرات غير المأهولة.

مواصفات التاكسي الجوي

التاكسي الجزيفي موسم الحج 2024 هو عبارة عن طائرة صغيرة الحجم من فئة «eVTOL»، وهي طائرة كهربائية عمودية الإقلاع وعمودية الهبوط، وذلك كخطوة عملية ومبتكرة لتسهيل تنقل الحجاج بين المواقع المختلفة، تكون أقصى سرعة للتاكسي الجوي هي 250 كم في الساعة، تم إعداد مهابط خاصة بالتاكسي الجوي في موسم الحج 2024 بمنطقة الفنادق بمكة المكرمة.

يستوعب من 4 إلى 6 حجاج

تشمل المرحلة الأولى للتاكسي الجوي بموسم حج 2024 تجهيزها لنقل الحجاج فقط من جدة لفنادق مكة المكرمة، ويستوعب من 4 إلى 6 حجاج، ومن المفترض أن تكون مهمة التاكسي الجوي في موسم الحج 2024 هي نقل الحجاج من المطارات للفنادق، على أن يكون التاكسي الجوي من نوع «ليليوم» والتي تتميز بوسع ورحابة المساحة، وتعد من أوائل نماذج المركبات الجوية العمودية الإقلاع والهبوط.

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