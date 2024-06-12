المواعيد الكاملة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مواعيد كافة أدوار بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، ما عدا النهائي.

وأقيمت مساء اليوم الأربعاء، قرعة دور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وأسفرت عن مواجهة ستجمع حامل اللقب الهلال وفريق البكيرية، فيما سيلعب النصر ضد الحزم.

ويلعب أهلي جدة ضد الجندل، فيما يلعب الاتحاد أمام العين، ويصطدم فريق الشباب بالخلود.

ووفقا لحساب بطولة كأس الملك، فإن نسخة الموسم المقبل ستنطلق في 22 سبتمبر، حيث يلعب أول أدوار النسخة في الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر، فيما يشهد يوما 28 و29 أكتوبر مباريات دور ال 16.

وخلال العام المقبل 2025، يلعب دور الثمانية في 6 و7 يناير، ودور الأربعة في 1 و2 أبريل، ويحدد موعد النهائي في وقت لاحق.