مجموعة السبع تتفق على تقديم 50 مليار دولار لأوكرانيا من أصول روسيا المجمدة

قالت الرئاسة الفرنسية، إن زعماء مجموعة السبع اتفقوا على تقديم 50 مليار دولار لأوكرانيا عبر استخدام الأصول الروسية المجمدة بحلول نهاية العام، حيث ستركز قمة السبع في إيطاليا يوم الخميس على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وكان زعماء مجموعة السبع يهدفون إلى الاتفاق على اتفاق بشأن استخدام الأرباح من الفوائد على 325 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لمساعدة كييف، واستخدام الأرباح كضمان لقرض يصل إلى 50 مليار دولار.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس خلال قمة مجموعة السبع في بوليا بإيطاليا، حيث قال المسؤول في الرئاسة الفرنسية، حسب ليموند: “كانت هذه في الأصل مبادرة أميركية”، مضيفا أنه من الناحية النظرية سيتم سداد القرض الممنوح لأوكرانيا من “عائدات الأصول الروسية المجمدة”.

وقال المصدر: “لكن إذا تم رفع تجميد الأصول الروسية لسبب أو لآخر أو لم تكن عائدات الأصول الروسية كافية لتمويل القرض، فسيتعين علينا حينئذ النظر في كيفية تقاسم عبء” القرض.