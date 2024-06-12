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13 يونيو 2024

“ناسداك” و”ستاندرد آند بورز”  يسجلان مستويات قياسية مرتفعة‎

اقتصاد
“ناسداك” و”ستاندرد آند بورز”  يسجلان مستويات قياسية مرتفعة‎

سجل المؤشران “ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك” المجمع، في وقت مُتأخر من يوم الأربعاء، مستويات قياسية عند الإغلاق لثالث جلسة على التوالي، بعدما أتت بيانات أسعار المستهلكين أضعف من المتوقع، وفق “رويترز”.

لكنّ المؤشرين أنهيا الجلسة دون المستويات المرتفعة المسجلة خلال اليوم مع توقع البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام.

وقال المركزي الأمريكي، في نهاية الاجتماع، إنه ترك تكاليف الاقتراض بلا تغير بين 5.25 و5.5% مثل المتوقع، بينما أشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” ربح 45.62 نقطة، أي 0.85%، ليغلق عند 5421.14 نقطة.

وزاد المؤشر “ناسداك المجمع” 266.44 نقطة، أي 1.54%، إلى 17609.99 نقطة، أما المؤشر “داو جونز الصناعي” فانخفض 31.90 نقطة، أي 0.08%، إلى 38715.52 نقطة.

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