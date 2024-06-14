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فريق التحرير

14 يونيو 2024

فقد وعيه أثناء الطواف.. تقنيات طبية مبتكرة تنقذ حاجا مسنا وتراقب قلبه عن بُعد

حج 2024
فقد وعيه أثناء الطواف.. تقنيات طبية مبتكرة تنقذ حاجا مسنا وتراقب قلبه عن بُعد

نجحت فرق طبية مختصة بمستشفى صحة الافتراضي في الرياض، ومدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة من إنقاذ حياة حاج صومالي يبلغ من العمر 64 سنةً، فقد وعيه أثناء أداءه لطواف القدوم مع تمكينه من مواصلة أداء مناسك الحج.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم نقل الحاج الصومالي إلى مدينة الملك عبدالله الطبية وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطلاع على تاريخه المرضي تبين عدم وجود تاريخ مرضي في أمراض القلب، وتم تشخيصه بإحصار قلبي تام (complete heart block)، وفور تأكيد التشخيص تم إجراء عملية قسطرة قلبية، وتركيب جهاز منظم ضربات القلب (CRT.D) وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وأفادت أنه تم إدخال الحاج ضمن برنامج متابعة مرضى القلب عن بُعد، وتسليمه ساعة ذكية لمراقبة حالته الصحية من قبل فريق طبي مختص من مقر مستشفى صحة الافتراض في الرياض يعمل على مدار الساعة، مما أسهم في تقليل مدة إقامة المريض في المستشفى بعد إجراء العملية من 10 أيام إلى ساعات معدودة.

وأشارت “الصحة” إلى التزام الجهات الطبية في المملكة بسلامة ضيوف الرحمن، وتقديم جميع سبل الرعاية الطبية المتكاملة، مما يسهم في تمكينهم من أداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود “وزارة الصحة” للاستفادة من أحدث التقنيات الطبية وتعزيز الجودة والكفاءة في خدمات الرعاية الصحية، بما يخدم حجاج بيت الله الحرام، ويُسهم في تحقيق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية السعودية 2030.

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