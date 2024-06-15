نجم إيطاليا يثير رعب الجماهير قبل مباراة إسبانيا

أثار فيديريكو كييزا، جناح إيطاليا، حالة من القلق للجهاز الفني لمنتخب بلاده، خلال الفوز (2-1) على ألبانيا، اليوم السبت، بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أوروبا.

وشارك كييزا أساسيا لمدة 77 دقيقة، قبل أن يجري لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإيطاليا، أول تبديلاته بخروج الجناح، دافعًا بأندريا كامبياسو بدلًا منه.

وأظهرت الكاميرات كييزا مغادرا أرض الملعب، حيث بدا كأنه غير قادر على المشي بشكل طبيعي.

كما ظهر نجم يوفنتوس لحظة وصوله لمقاعد البدلاء، وهو يتشاور مع الجهاز الطبي للمنتخب الإيطالي، بشأن مشكلة عانى منها قبل خروجه.

وسيخوض الآزوري المواجهة التالية في البطولة، الخميس المقبل، عندما يصطدم بإسبانيا في أقوى مباريات المجموعة الثانية.