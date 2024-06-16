ناقد رياضي لـ”الوئام”: الدوري السعودي يستحوذ على سوق الانتقالات العالمية

الوئام- خاص

مع انتهاء الموسم الكروي في الدوريات العالمية والاستعداد لبطولتي اليورو 2024 وكوبا أمريكا 2024، إلا أن الدوري السعودي يستحوذ على اهتمامات اللاعبين والوكلاء قبل فتح سوق الانتقالات، حيث ارتبطت أسماء العديد من النجوم بأندية سعودية.

وعن تجربة صندوق الاستثمارات السعودية والاستثمار في أندية دوري روشن ودعمها، يؤكد الكاتب أمير نبيل، الصحفي والناقد الرياضي، المتخصص في الكرة السعودية، أنها “ناجحة بكل المقاييس”، موضحا أن “دوري روشن أصبح قبلة اللاعبين والنجوم العالميين”.

ويقول أمير نبيل، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن “صندوق الاستثمارات أعلن عن نيته دعم الأندية خلال الموسم المقبل، لكن لم يتم الإفصاح حتى الآن عن المبالغ المخصصة لاستقطاب والتعاقد مع لاعبين جدد”، مشيرا إلى أن “وكلاء اللاعبين بدأوا في التحرك وعرض العديد من الصفقات على الأندية السعودية”.

ويضيف الناقد الرياضي أن “الحارسين تشيزني والمرجح انتقاله لنادي النصر، وأليسون بيكر، بالإضافة إلى لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا، ونجمي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز وكاسيميرو، من ضمن أبرز الأسماء التي ارتبطت بأندية سعودية”.

نبيل يوضح: “أما بالنسبة إلى أكبر الصفقات المرجح انتقالها للدوري السعودي، فهو لاعب خط وسط مانشستر سيتي كيفين دي بروين، الذي رحب بالانضمام لنادي الهلال، كما يجري نادي الأهلي السعودي مفاوضات مع لاعب بايرن ميونخ جوشوا كيميش”.

ويتابع الناقد الرياضي المتخصص في الكرة السعودية: “تم طرح أسماء لاعبين من الدوري الإسباني، خصوصا من ريال مدريد وبرشلونة للانضمام إلى دوري روشن؛ مثل أنطونيو روديجير وناتشو لاعبي النادي الملكي، ورافينيا وكوندي وليفاندوفسكي من البارسا، وطرح صفقات من الدوري الإيطالي؛ مثل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو”.

وبالنسبة إلى بطولة اليورو ومشاركة لاعبين ينشطون في الدوري السعودي، يرى نبيل أن “العديد من اللاعبين يمثلون دوري روشن أفضل تمثيل، وينافسون بقوة مع منتخباتهم في البطولة، وفي مقدمتهم رونالدو مع منتخب البرتغال، ومتروفيتش وسافيتش مع صربيا”.