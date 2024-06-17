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فريق التحرير

17 يونيو 2024

الحرب الاقتصادية تستعر.. الصين تُحقق ضد واردات “لحم الخنزير” الأوروبية

اقتصاد
الحرب الاقتصادية تستعر.. الصين تُحقق ضد واردات “لحم الخنزير” الأوروبية

بدأت الصين، اليوم الاثنين، فتح تحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات لحم الخنزير ومنتجاته من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها: “لقد فتحت وزارة التجارة تحقيقا لمكافحة الإغراق ضد واردات لحوم الخنزير ومنتجاته ذات الصلة التي مصدرها الاتحاد الأوروبي”، وأضافت بكين أن التحقيق جاء استجابة لطلب “قدمته رسميا الجمعية الصينية لتربية الحيوانات، نيابة عن صناعة لحوم الخنزير المحلية”.

وتابع البيان: أنه “وفقًا للأدلة، فإن إجمالي إنتاج لحوم الخنزير ومنتجات لحوم الخنزير الفرعية ذات الصلة لمقدم الطلب يستوفي أحكام لوائح مكافحة الإغراق لجمهورية الصين الشعبية”.

ويأتي التحقيق في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنه سيفرض تعريفات إضافية تصل إلى 38 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية الصينية بدءًا من الشهر المقبل بعد إجراء تحقيق في دعم صادرات الصين، مُحذرة من أن التعريفات ستضر “بمصالح أوروبا نفسها” وأدانت “سياسة الحمائية” للاتحاد.

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