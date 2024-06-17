هيئة الاتصالات: أكثر من 44 مليون مكالمة أجراها الحجاج خلال يوم عيد الأضحى

بلغ إجمالي عدد مكالمات حُجاج بيت الله الحرام، خلال يوم عيد الأضحى المبارك، بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، 44.8 مليون مكالمة، منها 38.04 مليون مكالمة محلية، و6.76 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح تجاوزت 99%، وفقاً لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة إجمالي استهلاك البيانات البالغ 5.79 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 2.37 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (779.93 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 380 ميجابايت/ مشترك، وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل بلغ متوسط سرعة تحميل البيانات 376.18 ميجابت/ثانية، بينما وصل متوسط سرعة رفع البيانات 48.04 ميجابت/ثانية.

يشار إلى أن قطاع الاتصالات والتقنية يلبي سعة الاستهلاك العالية بأعلى معايير الجودة وفق تطلعات القيادة، حيث يتيح من خلال تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية سرعات تحميل عالية، وضمان تمرير المكالمات المحلية والدولية التي يجريها ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.