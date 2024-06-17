“الداخلية” تصدر قرارات إدارية بحق 6 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج

أصدرت وزارة الداخلية، قرارات إدارية بحق “6” مُخالفين، وافد و5 مواطنين، لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم “52” مخالفًا ليس لديهم تصريح بالحج، وذلك يوم 10 – 12 – 1445هـ الموافق 17 يونيو 2024م.

وتضمنت العقوبات التالية، عقوبة السجن لمدة 15 يوماً في كل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10000 ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كُل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين، مع منعهم من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاماً، بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المُستخدمة في النقل قضائياً.

ودعت وزارة الداخلية، جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والآمان والراحة والطمأنينة.