الاحتلال يعتقل 9280 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن اعتقال قوات الاحتلال لـ 9280 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال نادي الأسير، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 35 فلسطينيًا على الأقل من عدة مناطق بالضفة الغربية.

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وذكر نادي الأسير أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة.

وأشار إلى أن الاعتقالات رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التّخريب والتدمير في منازل المواطنين”.

وأوضح أن الاحتلال اعتقل في أيام العيد 90 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم 3 سيدات.