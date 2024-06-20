الدولار الأمريكي يتجه نحو أعلى مستوى في شهر وسط ترقب لقرارات البنوك المركزية

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا مقابل سلة من العملات الرئيسية، متجهًا نحو أعلى مستوى له في شهر، وذلك قبيل صدور قرارات مهمة من بنك إنجلترا والبنكين المركزيين في سويسرا والنرويج.

سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، ارتفاعًا بنسبة 0.05% ليصل إلى 105.26، مقتربًا من أعلى مستوى له في شهر والذي سجله الأسبوع الماضي عند 105.80.

تأثرت حركة التداول بالعطلة في الولايات المتحدة وترقب المتعاملين لقرارات البنوك المركزية، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، مع التركيز على أي إشارات حول توقيت بدء دورة التيسير النقدي.

استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2718 دولار، بينما استقر اليورو عند 1.0743 دولار، فيما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% ليصل إلى 158.14، مقتربًا من أدنى مستوى له في أكثر من شهر.

من المتوقع أن تظل حركة التداول محدودة حتى صدور قرارات البنوك المركزية، والتي ستكون لها تأثير كبير على اتجاهات السوق في الفترة المقبلة.