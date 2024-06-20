وفاة عروس مصرية ليلة زفافها.. الفستان الأبيض تحول إلى كفن

توفيت عروس مصرية في أجمل لحظات العمر، وهي ترتدي الفستان الأبيض في ليلة زفافها مساء أمس الأربعاء.

وعم الحزن إحدى قرى مركز بني مزار شمالي محافظة المنيا، في صعيد مصر، جراء الحادث.

وأصيبت العروس وتدعى “نانسي” وعمرها 28 سنة بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد خروجها من إكليل فرحها بإحدى الكنائس بمركز بني مزار، قبل أن تتوجه إلى حفل زفافها بقرية صندفا التابعة للمركز، وحاول الأهالي إسعافها دون جدوى.

نُقِلت العروس إلى أحد المستشفيات الخاصة وفشلت محاولة إنعاش قلبها، وتبين وفاتها إثر إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية.