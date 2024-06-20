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20 يونيو 2024

تقرير أممي يرصد 6 اعتداءات كبرى شنها الاحتلال في غزة العام الماضي

دوليات
تقرير أممي يرصد 6 اعتداءات كبرى شنها الاحتلال في غزة العام الماضي Palestinians walk through destruction in Gaza City on Friday, Nov. 24, 2023, as the temporary ceasefire between Israel and Hamas took effect. (AP Photo/Mohammed Hajjar)

كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس عن تقريرًا يرصد 6 اعتداءات كبرى شنها الجيش الإسرائيلي في غزة العام الماضي، أدت إلى عدد كبير من الوفيات بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للمرافق المدنية.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن مخاوف جدية تتعلق بالتمييز والتناسب والاحتياط أثناء الهجوم.

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وأوضح التقرير الصادر حديثًا أن قوات الاحتلال استخدمت قنابل موجهة من أنواع GBU-31 وGBU-32 وGBU-39 بين 9 أكتوبر و2 ديسمبر 2023 ضد مبانٍ سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوق.

وحققت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من وفاة 218 شخصًا جراء هذه الهجمات، مشيرةً إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

بدوره، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك أن أساليب ووسائل الهجمات الإسرائيلية لم يجنّب أو يقلّل الضرر المدني، مما يعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ والقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن الهجمات استهدفت مناطق مكتظة بالسكان، وهو دليل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

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