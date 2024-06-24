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فريق التحرير

24 يونيو 2024

ضبط 11 مخالفا لنظام البيئة في عدد من المناطق خلال أسبوع

محليات
ضبط 11 مخالفا لنظام البيئة في عدد من المناطق خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها على منصة “إكس”، عن ضبط القوات الخاصة للأمن البيئي، لـ11 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك لأجل بيئة مستدامة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم ضبط مُخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة رعي بمحمبة الملك سلمان الملكية، كما ضبطت مُخالفا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في المنطقة الشرقية.

وأضافت أنه تم ضبط مُخالفا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي، وآخر لتخييمه في متنزه وطني دون ترخيص بمنطقة عسير، ومُخالفاً لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي في منطقة حائل.

وتابعت وزارة الداخلية، أن القوات الخاصة للأمن والحماية ضبطت أيضاً 5 مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في منطقة تبوك، مُشيرة إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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