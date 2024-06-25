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فريق التحرير

25 يونيو 2024

بعد فيديو “نقص عبوات اللبن”.. اتحاد الغرف: لا مجال أو احتمال لتغيير الكميات المعبأة

محليات
بعد فيديو “نقص عبوات اللبن”.. اتحاد الغرف: لا مجال أو احتمال لتغيير الكميات المعبأة

نفى إتحاد الغرف، ممثلاً باللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، المزاعم المتداولة في مقطع فيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي حول نقص كميات اللبن في عبوات بعض شركات الألبان الوطنية.

وأكد الاتحاد أن عملية إنتاج وتعبئة اللبن تتم بنظام آلي محكم يخضع لرقابة صارمة ومعايير جودة عالية، ولا يوجد أي مجال لتغيير الكميات المعبأة في العبوات.

وأوضح الاتحاد أن اختلاف الكميات في المظهر الخارجي لبعض العبوات يرجع إلى طبيعة مكونات اللبن، حيث تهبط المكونات الثقيلة وترتفع السوائل الخفيفة عند ثبات العبوة لفترة، وبمجرد رج العبوة تعود الكميات لمكانها الطبيعي.

ودعا الاتحاد إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدًا حرصه على ضمان مطابقة منتجات الألبان للمواصفات المطلوبة، بما في ذلك وزن وكمية كل عبوة.

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