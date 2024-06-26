ضبط 659 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في منطقة جازان

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن نجاح جهودها الأمنية في ضبط كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر في محافظة الدائر بمنطقة جازان.

وقد بلغت الكمية المضبوطة 659 كيلوجرامًا، وتم القبض على مروجيها وهم مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية وثلاثة مواطنين سعوديين.

وأكد الرائد مروان الحازمي، المتحدث الرسمي للمديرية، أن هذه العملية تأتي في إطار المتابعة الأمنية المستمرة لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

وقد تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام المخصصة (911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].