رابطة الأندية المصرية ترد على احتمالية هبوط الزمالك للدرجة الرابعة حال عدم استكماله الدوري

أوضح ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، موقف الرابطة من الشائعات التي تحدثت عن احتمالية هبوط نادي الزمالك المصري إلى الدرجة الرابعة من الدوري المصري وحذف نتائجه في حال انسحابه من مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

ويلتقي الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

نفى سويلم في تصريحات تليفزيونية صحة هذه الادعاءات، مؤكدًا أن لا تصريحات صدرت منه أو رئيس الرابطة تشير إلى هذا السيناريو، مؤكدًا أن الشكاوى حول التحكيم ليست حكرًا على الزمالك بل معظم الأندية تعاني من هذه المشكلة، معتبرًا أن الحكام المصريين من أفضل الحكام في إفريقيا.

ثروت سويلم، أكد في تصريحاته على التزام إدارة نادي الزمالك بحماية وصون كيان النادي، معربًا عن أمله في خوض الزمالك مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن عقوبة الانسحاب لا يجب أن تطبق على نادي بحجم ومكانة الزمالك.

وفي ظل الاستعدادات للموسم الجديد، يبيّن سويلم أن الرابطة ستعقد اجتماعًا مع الأندية الثمانية عشر المشاركة لمناقشة الأنظمة المحتملة للمسابقة، بما في ذلك النظام البلجيكي. ويؤكد على صعوبة الموسم المقبل نظرًا لارتباط منتخب مصر بالتصفيات الخاصة بكأس العالم وكأس أمم إفريقيا 2025.

واختتم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتأكيد على أهمية الأهلي والزمالك لكرة القدم المصرية والعربية، مستبعدًا فكرة هبوط الزمالك ومعربًا عن أمله في أن تنتهي الأزمة الحالية من أجل الصالح العام للكرة المصرية.

وفي في أعقاب قرار نادي الزمالك بعدم المشاركة في مباراة القمة التي كانت مقررة ضد الأهلي يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 ضمن منافسات الدوري المصري، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة خطابًا إلى النادي.

نتيجة لهذا القرار، تم اعتبار الأهلي منتصرًا بنتيجة 2-0 بعد اعتذار الزمالك عن خوض اللقاء.

وجاءت قرارات رابطة الأندية بعد قرار الزمالك كالتالي:

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك سيتم تحديد قيمتها من قبل مجلس إدارة الرابطة.

اعتبار الزمالك مهزومًا أمام الأهلي بنتيجة (2-0).

خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك، إضافة إلى خسارته المباراة، وإعادة ترتيب الفريق في جدول المسابقة.

معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2023/24، والمؤجلات حتي نهاية المسابقة المحلية، عبر الموقع الرسمي للرابطة.