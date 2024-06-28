الاتحاد يستقر على المدرب الجديد

كشفت تقارير صحفية، عن استقرار نادي الاتحاد على خليفة مارسيلو جاياردو المدير الفني الذي تمت إقالته.

وكان لؤي ناظر الفائز برئاسة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية، أعلن عن إقالة جاياردو من منصبه، بسبب إنه أخطا وطالب بإبعاد كريما بنزيما من الفريق في الموسم الماضي.

الاتحاد تعاقد مع جاياردو في شهر نوفمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، بعقد يستمر حتى صيف العام المقبل.

ووفقًا للصحفي الإيطالي رودي جاليتي فأن ماركو سيلفا، مدرب فولهام يحظى بإجماع داخلي في الاتحاد، ومن المتوقع أن يتم التحرك نحوه قريبًا لتولى تدريب الفريق خلفًا لـ جاياردو.

جدير بالذكر أن الاتحاد أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي، وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.