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فريق التحرير

28 يونيو 2024

صندوق النقد الدولي يقرّ صرف 2.2 مليار دولار لدعم أوكرانيا

اقتصاد
صندوق النقد الدولي يقرّ صرف 2.2 مليار دولار لدعم أوكرانيا

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن مجلسه التنفيذي وافق على صرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا لدعم موازنتها بعد إكمال الصندوق مراجعة رابعة لبرنامج قرض قيمته 15.6 مليار دولار للبلد الذي تمزقه الحرب.

وذكر الصندوق في بيان أن أداء أوكرانيا في برنامج التسهيل المالي الممتد يظل قوياً على الرغم من الظروف غير المواتية وأنه تم تحقيق الأهداف الكمية وأن المعايير القياسية الهيكلية نُفذت في موعدها أو بوجود تأخير وجيز.

وعدّل الصندوق بالخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا لعام 2024 إلى نطاق 2.5 و3.5 بالمئة، وذلك مقارنة بتوقع سابق عند 3.2 بالمئة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل.

وأشار الصندوق إلى تراجع معنويات المستهلكين وثقة الشركات بسبب تطورات الغزو الروسي في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة الهجمات الروسية التي ألحقت أضراراً بالبنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا.

 

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