إشادات بشجاعة مواطن سعودي وعامل أنقذا محطة وقود من “كارثة محققة” بحفر الباطن

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع “إكس”، بإشادات واسعة بشجاعة مواطن سعودي يُدعى فهد مناحي الشودحي وعامل، وذلك بعد أن تمكنا من إنقاذ محطة قود من حريق هائل في مدينة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

ووفقاً لمقطع فيديو متداول على مواقع “إكس”، فنشب حريق في خزان سيارة أثناء تعبئتها ليفاجأ صاحبها بتصاعد الحريق، فجمع أوراقه وأغراضه للنجاة بنفسه.

الفيديو أبرز دور عامل المحطة الذي نجح بمساعدة المواطن السعودي بشجاعة وحضور ذهن، في إخماد الحريق عبر استخدام مطفأة الحريق اليدوية، وذلك قبل أن تمتد إلى باقي أجزاء المحطة.

وأشاد كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصرفهما، وطالبوا بتكريم العامل والمواطن بعدما أنقذا المحطة من كارثة محققة كادت أن تودي بحياة من كانوا بداخلها.