مصادرة 20 ألف رتبة عسكرية في الرياض

أعلنت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، عن مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية غير مطابقة للأنظمة المعمول بها.

وقد شملت هذه العملية إغلاق محلين يعملان في خياطة الملابس العسكرية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجولات التفتيشية والرقابية المستمرة التي تنفذها اللجنة الأمنية، بهدف ضبط الممارسات المخالفة والتأكد من التزام المحلات بالأنظمة المعمول بها، حيث تعمل اللجنة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين لضمان سلامة السوق.

وقد جرت الجولة التفتيشية بالتعاون مع عدة جهات حكومية، بما في ذلك وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل في منطقة الرياض.