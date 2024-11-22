الخسارة الأولى.. النصر يسقط في فخ الهزيمة أمام القادسية

سقط فريق النصر، في فخ الهزيمة الأولى له في بطولة الدوري هذا الموسم، أمام القادسية، بهدفين مقابل هدف.

والتقى النصر مع القادسية، على ملعب الأول بارك، في الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، هدف العالمي في الدقيقة 32.

فيما عاد فريق القادسية سريعًا إلى المباراة وسجل هدف التعادل عن طريق لاعبه خوليان كينيونيس في الدقيقة 37.

ونجح أوباميانج لاعب القادسية، في تسجيل ثاني أهداف فريقه في مرمى النصر، بالدقيقة 50.

وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى النقطة 22، متواجدًا في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 22 محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، ومتساويًا بنفس عدد النقاط مع القادسية والشباب، ولكن متفوقًا بفارق الأهداف.