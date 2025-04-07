سامسونغ تقلل من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية

في خطوة استراتيجية لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، أعلن مسؤول تنفيذي في شركة سامسونغ للإلكترونيات أن قطاع التلفزيونات في الشركة سيكون أقل تأثراً بتلك الرسوم مقارنة بمنافسيها، حيث يتم إنتاج معظم التلفزيونات المباعة في أميركا الشمالية في مصانعها بالمكسيك.

وأوضح يونغ سيوك وو، رئيس قطاع الشاشات المرئية في سامسونغ، أن الشركة تراقب عن كثب التغيرات في السياسات الجمركية الأميركية، ووفقاً لهذه التغيرات، تخطط لتوزيع الإنتاج على نحو 10 مواقع إنتاج حول العالم.

وقد نجت المكسيك من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضتها إدارة ترمب بنسبة 10%، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المتبادلة التي فُرضت على العديد من الشركاء التجاريين، بينما تعاني الصين من تأثيرات أكبر حيث تصل الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية إلى 54% بعد الزيادة الأخيرة.

وفي وقت تواجه فيه سامسونغ منافسة قوية من شركات صينية مثل TCL وHisense في سوق التلفزيونات، تستعد الشركة لتأثيرات الرسوم الجمركية أيضاً على قطاعاتها الأخرى مثل رقائق الذاكرة والهواتف الذكية، التي قد تتأثر بانخفاض في الطلب.

وفي سياق متصل، شهدت أسهم سامسونغ انخفاضاً بنسبة 4.3% يوم الاثنين، في ظل مخاوف السوق من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية.