رسوم ترمب تهبط بالنفط إلى أدنى مستوى في 4 أعوام

شهدت أسعار النفط انخفاضًا بنحو 1%، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أبريل 2021، وسط مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي عالمي قد يقلص الطلب، نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب.

خلال تعاملات الإثنين، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% لتصل إلى 64.80 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنفس النسبة ليسجل 61.24 دولار للبرميل، بعد تقلبات حادة شهدتها الأسواق، حيث انخفضت الأسعار بأكثر من 3 دولارات للبرميل ليلاً، قبل أن ترتفع بأكثر من دولار صباحًا عقب نفي البيت الأبيض لتقارير عن تعليق الرسوم لمدة 90 يومًا لجميع الدول باستثناء الصين.

وأثرت تصريحات ترمب، التي أكد فيها أن الحكومات ستدفع “مبالغ طائلة” لإلغاء الرسوم، سلبًا على الأسواق العالمية، بينما أبدى مسؤولون أوروبيون تفاؤلاً حذرًا بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وفي ظل هذه التطورات، رجّحت مؤسسات مالية كبرى مثل “جولدمان ساكس” بنسبة 45% و”جيه بي مورجان” بنسبة 60% احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة والعالم خلال العام المقبل، بينما خفضت “سيتي” توقعاتها لأسعار النفط.

من جانبها، ردت الصين على الرسوم الأمريكية بفرض رسوم إضافية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، مما يزيد من مخاوف المستثمرين من تصاعد الحرب التجارية.

وفي الوقت نفسه، قرر تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج بـ411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو، مما يضيف ضغوطًا إضافية على الأسعار.