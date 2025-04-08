ترمب يعلن موازنة دفاعية تاريخية بتريليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن خطة لرفع موازنة وزارة الدفاع الأمريكية إلى تريليون دولار، وهي الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، بهدف تعزيز قدرات الجيش الأمريكي.

وأكد ترمب أن هذه الموازنة الضخمة ضرورية لمواجهة “القوى الشريرة”، مشددًا على أن إدارته ستنفق الأموال بحكمة لضمان القوة العسكرية والاستعداد، متجاوزة بذلك الموازنة السابقة التي حددها الكونجرس لعام 2025 بـ892.5 مليار دولار.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إلى تصعيد العمليات ضد الحوثيين في اليمن، مؤكدًا أن الحملة العسكرية الأخيرة دمرت مخابئ تحت الأرض ومناطق تصنيع أسلحة، وأضعفت قوات الحوثيين ودفاعاتهم الجوية.

وأضاف عبر منصة “إكس” أن الولايات المتحدة ستواصل هذه الحملة بحزم حتى يتوقف الحوثيون عن مهاجمة سفن الشحن وتكف إيران عن دعمهم، مؤكدًا أن هناك خيارات متعددة لتحقيق هذا الهدف.