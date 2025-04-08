ضرائب ترمب تفجر الخلافات في إدارته.. ماسك يصف نافارو بـ”الأحمق”

وجه مالك شركة تيسلا، إيلون ماسك، الثلاثاء، انتقادات لاذعة إلى بيتر نافارو كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووصفه بالأحمق، واصفا نافارو بأنه “أحمق” و”أكثر غباء من كيس من الطوب”.

وكتب الملياردير الأميركي الذي سبق أن اعلن رفضه لسياسة الرسوم الجمركية التي يعتبر نافارو كبير مهندسيها، هذه التعليقات في أسفل مقطع فيديو يظهر فيه نافارو قائلا عن ماسك إنه “ليس صانع سيارات” بل مجرد “جامع للسيارات”.

كانت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية، قد كشفت، الثلاثاء، أن رئيس شركة تسلا إيلون ماسك، سعى إلى إقناع ترامب بإعادة النظر في الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات مطلع الأسبوع الجاري، ولكنه لم يفلح في ذلك.