فابريزيو يحسم جدل استمرار محمد صلاح مع ليفربول

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو تطورات مصير الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول في ظل بحث الفريق عن تجديدات بعض اللاعبين وفي مقدمتهم محمد صلاح وفيرجل فان دايك.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس: “محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول، حيث وصلت الاتفاقية إلى مراحلها النهائية، النادي واثق من إتمامها قريبًا، وينطبق الأمر نفسه على فيرجيل فان دايك الذي أكد مؤخرًا إحراز تقدم إيجابي”.

وتابع في تغريدته الهامة عن محمد صلاح: من المتوقع أن يستمر صلاح وليفربول معًا.

وتابع في تغريدة جديدة: “ليس تجديد عقد محمد صلاح وشيكًا فحسب، بل يثق ليفربول أيضًا في إمكانية تجديد عقد فيرجيل فان دايك قريبًا، كما هو متوقع. ومن المتوقع أن يبقى صلاح وفان ديك في النادي. ترينت ألكسندر أرنولد يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد”.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

وخاض محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الجاري في 45 مباراة ونجح في تسجيل 32 هدفا فيما نجح في صناعة 17 هدفا.

وكان محمد صلاح ارتبط اسمه