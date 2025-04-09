ضبط مقيم نقل مخالفًا لنظام الحدود في المنطقة الشرقية

تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة الشرقية من إلقاء القبض على مقيم يحمل الجنسية البنجلاديشية، وذلك أثناء قيامه بنقل شخص مخالف لنظام أمن الحدود يحمل الجنسية الإثيوبية.

وقد تم توقيف المقيم واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه على الفور، كما تم إحالة المخالف إلى جهة الاختصاص، بينما جرى إحالة الناقل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين على أن كل من يقدم تسهيلات لدخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى أراضي المملكة، أو يقوم بنقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي شكل من أشكال المساعدة أو الخدمة، فإنه يعرض نفسه لعقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة قد تصل إلى خمسة عشر عامًا، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ مليون ريال.

وتشمل العقوبات أيضًا مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم في الإيواء، فضلًا عن التشهير بالمخالفين.

وشدد المتحدث على أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر أرقام الطوارئ المخصصة لذلك، وهي الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.