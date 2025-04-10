“مدرستي”.. بوابة المستقبل وشريك الأسرة في رحلة التعليم الرقمي

تُعد منصة “مدرستي” أحد أبرز الأنظمة التعليمية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم حلولًا مبتكرة تدعم العملية التعليمية وتساهم في تحقيق الأهداف التربوية للمناهج الدراسية.

أُطلقت المنصة لتكون جسرًا رقميًا يربط بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مواكبةً التحول الرقمي العالمي ومستعدةً لتلبية متطلبات المستقبل من خلال تعزيز المهارات والمعارف لدى الجيل الجديد.

دور منصة “مدرستي” وأهميتها

تأتي “مدرستي” كأداة حيوية في تعزيز التعليم بالمملكة، إذ توفر بيئة تعليمية تفاعلية تمكن الطلاب من متابعة دراستهم بسهولة ويسر، سواء من خلال الحضور الافتراضي للدروس أو الوصول إلى المواد التعليمية.

المنصة ليست مجرد أداة للتعلم عن بُعد، بل نظام متكامل يدعم التحصيل الأكاديمي، ويعزز التواصل بين جميع أطراف العملية التعليمية، مما يجعلها ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التعليم الرقمي.

خدمات المنصة

تقدم المنصة مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي احتياجات الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على حد سواء، ومن أبرزها:

المواد الدراسية المتاحة:

يستطيع الطلاب الاطلاع على جميع المقررات الدراسية بسهولة عبر المنصة.

التعلم عن بُعد:

تتيح حضور الدروس الافتراضية وفق الجداول الدراسية المحددة.

الواجبات والاختبارات:

يمكن للطلاب تقديم الواجبات وحل الاختبارات إلكترونيًا، مع توثيق النتائج تلقائيًا عبر خدمة “سجل المتابعة اليومي”.

تقارير الأداء:

توفر المنصة لأولياء الأمور تقارير مفصلة عن تقدم أبنائهم الأكاديمي وعدد أيام الغياب خلال الفصل الدراسي.

التواصل مع المعلمين:

تتيح قنوات اتصال مباشرة بين الطلاب والمعلمين لدعم التفاعل التعليمي.

كيفية التسجيل في “مدرستي”

للاستفادة من خدمات المنصة، يمكن للطلاب والمعلمين وقادة المدارس والمشرفين التربويين الحصول على بيانات الدخول عبر تطبيق “توكلنا” باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع “توكلنا” وتسجيل الحساب.

2. اختيار “بيانات منصة مدرستي” من القائمة الجانبية.

3. عرض اسم المستخدم الخاص بالحساب (أو حسابات التابعين لأولياء الأمور).

4. طلب كلمة المرور عبر الأيقونة المخصصة، مع ملاحظة أن الطلب يقتصر على مرتين يوميًا لكل حساب.

5. استلام كلمة المرور عبر رسالة نصية على الجوال المسجل في “توكلنا”.

تقييم الطلاب في المنصة

يتم تقييم أداء الطلاب بناءً على معايير محددة تشمل:

– نسبة إنجاز المهام: تقاس بناءً على الواجبات والاختبارات والأنشطة الإلكترونية المطلوبة.

– الحضور الافتراضي: يُرصد التزام الطالب بحضور الدروس وفق الجدول الدراسي.

ويؤثر هذا التقييم مباشرة على درجات أعمال السنة، مما يحفز الطلاب على التفاعل المنتظم مع المنصة.

تحديثات تسهيل الدخول

أدخلت وزارة التعليم تحديثات حديثة على “مدرستي” لتبسيط عملية الوصول إليها. أصبح بإمكان أولياء الأمور الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال، مع إمكانية الاطلاع على حسابات أبنائهم، تحديث كلمات المرور، والتحكم فيها بسهولة، مما يعزز الأمان والمرونة. كما يمكن للطلاب الآن تسجيل الدخول باستخدام بياناتهم في نظام “نور” (رقم الهوية والجوال)، مما يقلل من تعقيدات استرجاع الحسابات ويوفر تجربة مستخدم أكثر سلاسة.

أهمية المنصة ودورها في المستقبل

تتجاوز “مدرستي” كونها مجرد منصة تعليمية، فهي جزء من استراتيجية شاملة للتحول الرقمي في التعليم السعودي. من خلال دمج التقنية في العملية التعليمية، تساهم المنصة في تطوير مهارات الطلاب الرقمية، وتعزز التواصل بين المدرسة والأسرة، وترفع كفاءة الإدارة التعليمية.

كما تدعم المنصة الاستدامة التعليمية في أوقات الأزمات، كما أثبتت فعاليتها خلال جائحة كورونا، حيث حافظت على استمرارية التعليم رغم التحديات.

وتُعد منصة “مدرستي” نموذجًا رائدًا للتعليم الرقمي في المملكة، حيث تجمع بين الأدوات التكنولوجية والخدمات التفاعلية لتقديم تجربة تعليمية متكاملة.

ومع استمرار تطويرها وتحديثها، تظل “مدرستي” ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التعليم الحديث، وإعداد جيل قادر على مواجهة متطلبات العصر الرقمي بثقة وكفاءة.