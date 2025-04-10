أوروبا تعلق الرسوم الانتقامية على أمريكا 90 يومًا

أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي قرر تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأمريكية لمدة 90 يومًا، في خطوة تهدف لإتاحة المجال أمام المفاوضات مع واشنطن.

وأوضحت فون دير لاين أن الهدف من هذا التعليق المؤقت هو “منح فرصة للتفاوض”، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن الاتحاد “سيفعّل إجراءاته المضادة” إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج مُرضية.

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ويأتي هذا الإعلان بعد أن صادق أعضاء الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، على فرض رسوم تتراوح بين 10% و25% على واردات أمريكية، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، ردًا على الرسوم الأمريكية المفروضة مؤخرًا على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعرب مرارًا خلال الأسابيع الماضية عن تفضيله لحل تفاوضي بديل عن الإجراءات التجارية التصعيدية.