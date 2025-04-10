حرس الحدود يحبط تهريب 1069 كيلوجرامًا من القات في جازان

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في منطقة جازان في إفشال محاولات تهريب كميات ضخمة من نبات القات المخدر.

في القطاع الأول، تمكنت الدوريات في منطقة الدائر من ضبط 660 كيلوجرامًا من هذه المادة المحظورة، حيث تم اتخاذ الخطوات القانونية الأولية على الفور وتسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

وفي حادثة منفصلة بقطاع العارضة، ألقت الدوريات القبض على 31 شخصًا من الجنسية اليمنية لمخالفتهم نظام أمن الحدود، بعد ضبطهم متلبسين بتهريب 409 كيلوجرامات من القات. تم توثيق الحادثة وفق الإجراءات النظامية، وأُحيل المتهمون مع المضبوطات إلى الجهة المسؤولة للتحقيق ومحاسبتهم.

ووجهت الجهات الأمنية نداءً عاجلاً للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، مؤكدةً توفير قنوات اتصال متعددة تشمل (911) لمناطق مكة والرياض والشرقية، و(999) و(994) لباقي المناطق، إلى جانب رقم المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) والبريد الإلكتروني ([email protected])، مع ضمان السرية المطلقة لجميع البلاغات الواردة.