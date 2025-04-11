القبض على شخصين لسرقتهما كيابل كهربائية وقواطع نحاسية في جدة

قبضت شرطة محافظة جدة على مواطنين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في سرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.