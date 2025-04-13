الرئيس الكوري الجنوبي السابق أمام القضاء بتهمة “التمرد”

يواجه الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول أول محاكمة جنائية له الإثنين بتهمة التمرد بعد فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر، مما تسبب بحال من الاضطراب السياسي في الدولة الديموقراطية.

وغرقت كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.

ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ”التمرد” وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.

واعتقل يون في 15 يناير، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.

وفي حال إدانته، قد يواجه يون عقوبة السجن المؤبد أو حتى الإعدام.

وأيدت محكمة هذا الشهر إجراءات عزله وجردته من منصبه، ما يفرض وفق الدستور إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا.

وستجري الانتخابات الرئاسية في 3 يونيو.