وزارة الدفاع: دوي الانفجار المسموع في الشرقية نتيجة مناورات تدريبية

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أن دوي الانفجار الذي سُمع بالمنطقة الشرقية، كان نتيجة مناورات تدريبية للقوات المسلحة.
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