“الواحة” الأعلى تداولاً بالبورصة العقارية اليوم

شهدت البورصة العقارية اليوم الثلاثاء 835 صفقة، بقيمة تخطت 699.5 مليون ريال، لمساحة متاولة وصلت إلى أكثر من 2.6 مليون متر مربع.

وبلغ أعلى سعر للمتر المربع أكثر من 39.4 ألف ريال، بينما وصل متوسط السعر إلى 265 ريالاً، بحسب بيانات البورصة العقارية اليوم.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر حي الواحة في الدمام قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية اليوم بقيمة صفقات تجاوزت 23.2 مليون ريال، ثم نمار بالرياض بأكثر من 14.5 مليون ريال.

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وفي المركز الثالث بالقائمة جاء حي المروة بجدة بصفقات تخطت 6.9 مليون ريال، والمطرفية في الجبيل بقيمة صفقات تجاوزت 576.1 ألف ريال، وخامسًا جاء حي الروضة بالروضة بصفقات بقيمة 469 ألف ريال.