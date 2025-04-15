آثار تقليد القادة على القيادة الشخصية والمؤسسية

الدكتور محمد حسين سمير – أستاذ الإدارة بجامعة لندن وخبير التغيير والتطوير المؤسسي

تعد السياسات الإدارية هي أكثر من مجرد مجموعة من القوانين والإجراءات التي توجه سير العمل، حتى أنها تُعتبر الأساس الذي يُبنى عليه النظام الإداري داخل المؤسسة.

ومن خلال السياسات الإدارية الجيدة، يمكن للقائد تحديد الأهداف الاستراتيجية، تنظيم الموارد المتاحة، وتوجيه الأفراد نحو تحقيق هذه الأهداف من خلال إدارة فعالة للسياسات.

وهناك العديد من الآثار لتقليد القادة على القيادة الشخصية والمؤسسية

فقدان التفرد والابتكار

عندما يقتصر القائد على تقليد الآخرين، يفتقر إلى الابتكار والتفكير الإبداعي، مما يؤدي إلى بيئة تفتقر إلى التميز، وقد تُصبح المؤسسة غير قادرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة في بيئة العمل.

عدم التكيف مع التحديات المحلية

تقليد الأساليب الناجحة في بيئات مختلفة قد يؤدي إلى فشل، وقد لا تكون الحلول التي نجحت في شركات أخرى قابلة للتطبيق في سياق مؤسستك الخاصة، مما يؤدي إلى نتائج غير فعالة.

غياب الثقة بين الفريق

تقليد أساليب قادة آخرين قد يؤدي إلى تشويش داخل الفريق، وقد يشعر الأفراد أن القائد لا يملك الرؤية أو القدرة على اتخاذ قرارات استثنائية، مما يقلل من مستويات الثقة في القيادة.

إضعاف التطوير الشخصي

القائد الذي يعتمد فقط على تقليد الآخرين قد لا يطور مهاراته القيادية الخاصة، وفي الوقت الذي يعتقد فيه أنه يتبع أساليب قادة ناجحين، فإنه يفتقد إلى تطوير مهاراته الشخصية التي يمكن أن تميز أدائه القيادي.